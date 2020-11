Lecce, muore suicida a 28 anni dopo aver perso il lavoro

MONTERONI (LE) - Ieri mattina a Monteroni, nel leccese, un 28enne è stato ritrovato morto dai genitori. Aveva perso il lavoro ed ha deciso di impiccarsi. "Ci sono momenti di riflessione - commenta il Partito Comunista di Lecce -, specialmente in questo periodo di privazione da divertimento e svago, che fanno affiorare tutta la disperazione di un giovane lavoratore che sa di non avere prospettive per guadagnarsi una sua autonomia dai genitori, che sa di non potersi costruire una famiglia ed un futuro"."I diritti dei lavoratori - prosegue la nota - vanno perdendosi anno dopo anno sempre di più da decenni, complici destra e “sinistra” serve della classe padronale. I risultati di tali politiche: una minoranza di ricchi si arricchisce a dismisura ed una maggioranza fatta di lavoratori, precari, disoccupati soffre sempre di più. Il Partito Comunista esprime le più sentite condoglianze alla famiglia ed invita lavoratori e disoccupati a non arrendersi alla disumanità di questo sistema ma invece ad intraprendere una strada coscienziosa e combattiva".