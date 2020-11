Lettera aperta in attesa di Natale 2020

Signori carissimi, ci risiamo. La situazione sta diventando molto molto pesante e la sfiducia comincia ad attanagliare le persone. Solo terrore disseminato dai media, troppa dissennatezza da parte di tantissime, atteggiamenti divistici di governanti a dir poco sprovveduti, personale preoccupato al punto da chiedere una “CHIUSURA” totale. Durante l’estate pare che siano stati messi a norma molti esercizi di varia natura e dimensioni quali bar e ristoranti e poi sono stati i primi a patire per la seconda “ ondata” di Covid 19. E così suppongo che alcuni siano diventati preda di ben altro e a volte sembra di essere dinanzi a strilloni da strapazzo ( mi perdonino gli strilloni ). Lockdown : una anglicismo che riempie la bocca e terrorizza il cuore. Devasta finanche l’anima che nei luoghi deputati per il culto si reca a fatica . In Mt.18 si legge “19 In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. 20 Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro». Già ma si crea “ assembramento “ .Il Vangelo fai da te…Ovvio aiutati che il Ciel ti aiuta ma…Il virus esiste e certo non scherza, ma non c’è una nube tossica che avvolge tutto per cui l’aria è irrespirabile: NO.Esiste il contagio diretto e le precauzioni sono d’obbligo. Ma urge garantire a coloro che sono in stato agonico il sollievo dei tanti aiuti promessi. Sembra che il ritardo nel sollievo non sia poi così grave per chi sta nella disperazione. E allora tavolini fuori…e così dagli untori e multe a volontà. Ma le persone per prima cosa devono sfamarsi: tutti non solo una casta. Mia mamma, del periodo bellico atroce , ricordava più che i bombardamenti il pane cosiddetto “ nero “ cioè di crusca .E le contraddizioni sono tante: a cominciare da alcune “ giovani donne” che in strada attendono clienti avvezzi a distruggere la dignità femminile in stato di necessità perché non si può pensare che faccia poi tanto piacere alle donne frequentare siffatte persone.E poi scuola” si” e scuola “no”, ministri in conflitto con i governatori anche i più avveduti , milioni di mascherine al giorno, disinfettanti dovunque e per ogni parte del corpo scarpe comprese. Certo il Virus c’è e non fa sconti. A proposito e durante l’estate Covid 19 era in vacanza ? Non lo sappiamo invero… Certo è che nel pulmann di gitanti in Calabria in pieno agosto c’era anche lui , silenzioso ospite desideroso di sopravvivere nutrendosi di noi . Che metafora nella mia mente ora ! Chi si sta nutrendo di noi ? Ma che fare?C’era la voglia di andare in vacanza e l’industria del turismo premeva. Oppure sbaglio ? A proposito…e della movida ( altro termine pressoché indegno della nostra meravigliosa lingua ) che possiamo dire ? Perdonate: obbligo divertirsi in massa anche tra i marosi di Covid 19. Nulla quaestio: ne abbiamo tutti bisogno per non pensare, ogni tanto però e non sempre….Ma i controlli ? Le reprimende verbali forse non servono se non a mettere in scena una sorta di patria potestà virtuale. Sarebbe stato più proficuo controllare con garbo senza diventar castigamatti in modo da contenere una serie di comportamenti non proprio ortodossi.Ma io non sono nessuno, poteri non ho, posso soltanto evidenziare alcune situazioni. E ora la notizia del vaccino pronto o quasi, il countdown è cominciato, ma da noi dosi certamente limitate fino a quando non sarà disponibile per tutti. E così sarà si suppone fino alla primavera 2021, E come la mettiamo con tutti coloro che informano in modo crudele circa l’eventuale cambio addirittura del nostro Dna a causa del vaccino?. La fantascienza diventa realtà? Certo in ciascuno di noi dimora un piccolo “ Hitler”: c’è chi lo tiene ben chiuso nel cassetto più remoto del cuore e chi invece al bisogno lo fa uscire perché trova che sia più conveniente economicamente o politicamente tiralo fuori. A proposito arte e cultura ai margini : già…fanno pensare e rendono liberi di pensare!In Cina ormai un ricordo tutto ciò che è accaduto.SIGNORI BASTA. I principi umanitari sono ormai in “vacatio legis”. Chi si arricchisce e chi fa la fame: atroce.SIGNORI BASTA.La “chiusura” è stata annunciata: si prepara così l’ attesa del Natale come fu per la Settimana Santa. E per la precisioni anche le “divine promesse” di chi assicura un pranzo natalizio sia pure con un numero molto limitato di commensali. La Sibilla impallidisce. Certo io sono bene che Natale è nel cuore ogni giorno e tutto ciò non mi fa specie, ma penso a tutti coloro che devono sbarcare il lunario…..SIGNORI BASTA.Esiste anche il buon senso oltre la serietà dell’azione e della piena consapevolezza del proprio ruolo anche perché il cervello non sta per dividere le orecchie: a proposito alcuni non sono stati eletti e dunque agiscono da padre padrone. Il Paese e’ in ginocchio e però rimane fiducioso delle promesse: il Paese diviso con un tricolore diverso dalla bandiera. Una sorta di disidentit spero inconsapevole…’SIGNORI: vi siete mai chiesto che cosa significa la chiusura totale per la psiche delle persone? O non sapete nemmeno che cosa sia la psiche ? Sapete che esistono le emozioni che determinano una serie di accadimenti fisici e mentali? Forse no . Dovreste farvi spiegare da qualcuno accreditato ( non dico di chiamare il grande Kandel…no, è sufficiente una bravo psicologo di provincia e lo dico con il massimo rispetto per la provincia ) che cosa accade in una persona, nel cuore , nella psiche e nella mente di una persona. Entrare in uno studio medico e trovarsi dinanzi a infermieri e medici in assetto di guerra ( mascherina, para schizzi , cuffie, copri scarpe, tuta verde o blu ermeticamente chiusa crea un certo imbarazzo: per un verso rassicurazione e per l’altro ansia come se si fosse in una stazione spaziale o in un lazzaretto. E la mano del medico sulla pancia del paziente? No no: ecografia e massima distanza ...La figura del medico che è di natura genitoriale sostituita dalle macchine. A proposito, Signori, sarebbe il caso di dare indicazioni sulle modalità della procreazione: pillole per tutti ? Castrazione chimica ? Mani legate ? Guanti sterili ? Cuscino sul volto? Dimenticavo che esiste la provetta . Fatemi ironizzare un po’: fatemi sdrammatizzare. Una confusione unica e sola.Signori : che siano porta voci attendibili a parlare e informare seriamente e correttamente senza seminare panico. E’ vero che alcuni governanti si dedicavano ad altre varie attività e altri sono caduti dal pero, ma allora si facciano consigliare dai migliori esperti, pochi ma buoni, e non da una pletora di tecnici che sono comunque tutti retribuiti in modo abbastanza generoso per usare un eufemismo Ma dimenticavo che esistono le pressioni lobbistiche .SIGNORI BASTA.La questione e’ seria e non si cincischia. Nell ‘antica Roma i Senatori (Senex) alla fine davano indicazioni ai cosiddetti giovani, ma dimenticavo che invece della rupe Tarpea oggi esistono le RSA . Invero vi sono persone avanti con gli anni più valide di cento giovani in buone condizioni e vi sono giovani che necessitano di sostegno ...ancora !Il Virus c’è e non fa sconti, mi ripeto, ma nemmeno i tumori e gli infarti fanno sconti: non contagiano e’ vero ma fanno i morti ugualmente.E poi mi accorgo che per Voi e’ molto difficile tener presente le persone nella loro dignità e individualità di persone. Molti sono in crisi di panico, pieni di antidepressivi, psicosi slatentizzate, claustrofobia , sindrome da imminente catastrofe, terrore di morire di fame e terrore della morte...Il Virus esiste ma voi lo avete inserito nella mente della gente come una sorta di microchips forse nel tentativo di essere tecnologici...Che Dio ci aiuti e ci salvi dal Virus ma ci salvi innanzitutto da Voi, cari Signori, e pertanto preghiamo tutti che il padre Eterno vi aiuti e vi illumini.SIGNORI BASTA!