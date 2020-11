Lombardia, farmaci a domicilio

MILANO — Grazie ai volontari della Croce Rossa Italiana e a Federfarma, dal 13 novembre torna la consegna a domicilio di farmaci in tutta la Lombardia. Il servizio di utilità sociale "CRI Pronto farmaco", è attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19. È rivolto agli over-65, alle persone non autosufficienti, a chi è in quarantena o è risultato positivo a Covid-19. Occorre essere in possesso della prescrizione medica (o del codice NRE della ricetta) e del codice fiscale. L'iniziativa si aggiunge agli altri servizi che la Croce Rossa Italiana sta garantendo ai cittadini della Lombardia: consegna della spesa a domicilio, consegna e ritiro di indumenti di persone ricoverate in ospedale, consegna a domicilio di pacchi viveri per le persone in condizione di fragilità sociale. A marzo e aprile, durante la prima ondata di contagi, le consegne di farmaci erano state oltre 12 mila.