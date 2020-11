Maltempo: temporali sulla Puglia, è allerta arancione

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalle ore 20,00 odierne, venerdi’ 20 novembre, e per le successive 24 ore, si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su aree centrale e jonica, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Lo rende noto laPrevisti venti di burrasca o burrasca forte nord orientali sul versante adriatico. Pertanto dalle ore 20,00 odierne, venerdi’ 20 novembre, e per le successive 24 ore e' prevista allerta arancione per rischio idrogeologico e idrologeologico per temporali e vento localizzato sulla Puglia.