ROMA - I dati di oggi relativi all'emergenza coronavirus in Italia: 37.242 contagiati, 699 morti e 238.077 tamponi effettuati da ieri. Nelle terapie intensive si registrano +36 pazienti, mentre sono 347 i nuovi ricoverati con sintomi da ieri.Sono 9.221 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia con 42.248 tamponi analizzati in 24 ore, quasi 5mila test in più di ieri (37.595). Sono 175 i morti per un totale di 20.190 dall'inizio della pandemia. La Lombardia è la regione che registra più positivi in Italia, seguita dalla Campania con 4.226 e dal Piemonte con 3.861.