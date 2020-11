BARI - Domani, sabato 28 novembre, alle ore 11, in occasione del 43° anniversario dell’omicidio di Benedetto Petrone, l’amministrazione comunale ricorderà il giovane militante ucciso da una squadraccia fascista con la deposizione di una corona di fiori in via Benedetto Petrone e, a seguire, in piazza Libertà.Quest’anno, infatti, a causa dell’emergenza sanitaria in corso non sono state organizzati eventi pubblici né cerimonie di commemorazione in sua memoria.Alla deposizione parteciperanno il sindaco Antonio Decaro, i familiari di Benedetto Petrone e i rappresentanti del Comitato XXVIII Novembre.