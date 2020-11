Coop Alleanza 3.0 devolve parte della vendita della passata di pomodori bio agli ospiti delle Case di Comunità di Bari

BARI - A partire da oggi, venerdì 27 novembre, fino al prossimo 13 dicembre, nei punti vendita Coop Alleanza 3.0 pugliesi, una percentuale del ricavato della vendita della passata di pomodori biologici prodotta dalla cooperativa Altereco di Cerignola sulle terre confiscate alla criminalità organizzata asrà destinato a iniziative sociali. La Coop ha infatti deciso di promuovere questa iniziativa, insieme a Legacoop Puglia, donando 20 centesimi per ogni bottiglia di salsa acquistata nei centri commerciali di Bari Santa Caterina, Bari Japigia, Brindisi, Lecce, Taranto e Foggia.I contributi raccolti dalla vendita saranno così devoluti alle famiglie ospiti delle Case di Comunità dell’assessorato al Welfare di Bari, alla rete di solidarietà Brindisi Solidale, all’associazione di promozione sociale Daunia in Italy di Foggia, alla Protezione Civile diLecce e all’associazione di promozione sociale Bethel di Taranto.La cooperativa Altereco di Cerignola è impegnata da anni nella coltivazione di terreni sottratti alla criminalità organizzata, che cura promuovendo buone pratiche agricole e perseguendo scopi sociali tra cui l’inclusione lavorativa di persone in condizioni di difficoltà.L’iniziativa gode del patrocinio dei Comuni di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.