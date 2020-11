ROMA — L’Europa sta vivendo una “esplosione” di casi di coronavirus, e anche il tasso di mortalità è in crescita. A lanciare l'allarme il direttore dell’ufficio dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Europa. “Assistiamo a un’esplosione, nel senso che ci sono voluti solo un paio di giorni per vedere come la regione europea abbia registrato un aumento di oltre un milione di casi - ha evidenziato Hans Kluge - Assistiamo inoltre alla mortalità che cresce a poco a poco”.