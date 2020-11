Premier League, il 3 dicembre riaprono gli stadi

Il regime di lockdown attuale – pub, ristoranti, bar, caffè, negozi di diverse categorie sono chiusi dal 5 novembre – cesserà il 2 dicembre. Dal 3 potranno riaprire palestre e centri sportivi. Via libera anche agli sport indoor, ma sempre nel rispetto del sistema dei tre livelli: in quello più alto, l’attività fisica dovrà restare nell’ambito famigliare.

LONDRA - L’Inghilterra dal 3 dicembre riapre gli stadi di calcio: è una delle grandi novità del Covid Winter Plan, documento in 56 pagine presentato oggi dal primo ministro britannico Boris Johnson. L’accesso agli impianti sarà in linea con i tre gradi di livello in cui è suddivisa la nazione secondo il numero dei contagi del virus."Dobbiamo stringere i denti fino alla prossima primavera – ha dichiarato Johnson -, ma cominciamo finalmente a intravedere la luce. Dobbiamo attendere la diffusione dei vaccini e gli effetti delle misure che abbiamo preso in questi mesi per tornare alla normalità".