Boccia a Crotone: "Soccorritori hanno evitato che dramma alluvione si trasformasse in tragedia"

(Agenzia Vista) Crotone, 23 novembre 2020 - “Ho ringraziato tutti i soccorritori, dalle forze armate alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la Croce rossa e ovviamente i volontari della Protezione civile, che sono stati rigorosi e hanno evitato che il dramma dell'alluvione si trasformasse in una tragedia. Ora tocca ai livelli istituzionali essere all'altezza dei soccorritori ed è quello che stiamo facendo in queste ore". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia a Crotone dove ha svolto un sopralluogo dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la città.