Roma-Parma 3-0: spettacolo all'Olimpico, Fonseca esulta

- La Roma non sbaglia e, allo stadio Olimpico, batte il Parma 3-0 giocando un'ottima partita e rassicurando tifosi e Fonseca sul seguito della stagione. A decidere la gara sono stati Borja Mayoral che ha sbloccato il match al 28' segnando il primo gol in campionato. Il risultato è stato arrotondato dalla doppietta di Mkhitaryan al 32’ e al 41’.Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, la Roma torna a giocare in campionato e non delude le aspettative dei tifosi confermando di essere in ottima forma. Allo stadio Olimpico gli uomini di Fonseca sono autori di un'ottima prestazione nonostante l'assenza di importanti calciatori. Pur con diversi cambi rispetto alla formazione considerata titolare, la Roma non sbaglia un colpo e porta a casa una vittoria netta e convincente.Una partita senza storia quella che ha visto il Parma inchinarsi alla superiorità dei giallorossi che, portando a casa tre punti importanti, lanciano un segnale al campionato. Un 3-0 che non ha lasciato scampo al Parma con la Roma che, durante gli ultimi minuti della gara, si è divertita attendendo il triplice fischio finale.