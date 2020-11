Coronavirus: oggi in Italia 28.337 nuovi casi e 562 vittime

ROMA - Sono 28.337 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24ore su 188.747 tamponi (48 mila in meno), oltre 6mila meno di ieri, che portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 1.408.868. Il tasso di positività, nonostante le apparenze, appare dunque in lieve aumento: 15% (+0,4%). Escludendo i tamponi di controllo, la percentuale di positivi su nuovi casi è del 27%. In calo l'incremento delle vittime, 562 in un giorno mentre ieri erano state 692, per un totale di 49.823. I guariti sono 13.574 in più e crescono di 43 unità le terapie intensive e di 216 i ricoveri.— Sono 5.094 i nuovi positivi in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 29.800 tamponi effettuati, su un totale di 3.798.851 da inizio emergenza. Da ieri ci sono stati 165 decessi che portano il numero delle vittime complessive 20.524. Le persone ricoverate con sintomi sono 8.391 delle quali 949 in terapia intensiva, mentre sono 155.066 i soggetti in isolamento domiciliare. Dei nuovi casi 2.208 sono stati registrati a Milano e provincia, 196 a Brescia, 129 a Bergamo, 89 a Cremona, 843 a Monza e Brianza, 211 a Pavia, 326 a Varese, 316 a Como, 142 a Mantova, 137 a Lodi, 218 a Sondrio, 197 a Lecco.