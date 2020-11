Serie B: ad Ascoli arriva Delio Rossi, a Pescara Roberto Breda

In Serie B arrivano due nuovi allenatori. Ad Ascoli Delio Rossi subentra a Valerio Bertotto, esonerato dopo la sconfitta 2-1 a Venezia. La squadra marchigiana è penultima in classifica con 5 punti insieme all’Entella e il proprietario Massimo Pulcinelli ha deciso di cambiare tecnico.

Con Rossi arrivano ad Ascoli i due collaboratori Fedele Limone e Domenico Botticella. A Pescara Roberto Breda sostituisce Massimo Oddo, esonerato dopo la sconfitta degli abruzzesi 2-0 in casa col Pordenone. Breda ha firmato fino a Giugno 2021 con possibilità di rinnovo in caso di salvezza. Oddo era vincolato al Pescara con un contratto di due anni. Ha rifiutato di dimettersi e il presidente Daniele Sebastiani lo ha esonerato.

Per Oddo determinanti in negativo le sette sconfitte subite dagli abruzzesi in nove gare giocate. Il Pescara è ultimo a 4 punti insieme alla Cremonese. Rossi e Breda debuttano in panchina venerdì 4 Dicembre nell’anticipo della decima giornata di andata Ascoli-Pescara che si gioca alle 21.