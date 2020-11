Serie B: esonerato l'allenatore dell'Entella Tedino, a rischio Bertotto ad Ascoli

FRANCESCO LOIACONO - In Serie B l’Entella ha esonerato il tecnico Bruno Tedino. La società ligure dopo il pareggio 1-1 ad Ascoli nell’ottava giornata di andata, ha deciso di cambiare. Il presidente Antonio Gozzi è alla ricerca dell’allenatore in grado di risollevare l’Entella. Si fa il nome di Vincenzo Vivarini, che nella scorsa stagione allenò il Bari in Serie C. In alternativa ci sarebbero Marco Baroni, Moreno Longo e Serse Cosmi.

Ad Ascoli è a rischio l’allenatore Valerio Bertotto. Il proprietario della società marchigiana Giacomo Pulcinelli sta valutando la possibilità dell’esonero. Se Bertotto lascerà l’Ascoli, sei sono i nomi per sostituirlo. Pulcinelli sta pensando a Delio Rossi, Luigi Di Biagio Alessandro Calori, Massimo Rastelli Roberto Bordin e Federico Coppitelli. Rossi sembra fuori portata perché percepisce l’ingaggio molto alto. Di Biagio Calori, Rastelli Bordin e Coppitelli hanno più possibilità. Ma non è escluso l’eventuale arrivo ad Ascoli di Davide Dionigi.