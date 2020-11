(credits: Ssc Bari via Fb)







Nel secondo tempo la Casertana va vicina al pareggio con Icardi. I galletti aumentano i ritmi di gioco. Marras crea problemi alla difesa dei campani. Al 36’ annullato un gol a Carillo della Casertana per fuorigioco. Al 42’ Montalto raddoppia con un tiro di sinistro. Netto successo del Bari. E’ secondo in classifica con 23 punti insieme al Teramo, in attesa della partita che gli abruzzesi giocheranno alle 17,30 in trasferta contro la capolista Ternana.

- Nella dodicesima giornata di andata del girone C di Serie C il Bari vince 2-0 a Caserta. Sulla panchina dei biancorossi ritorna il tecnico Gaetano Auteri guarito dal Covid 19. Nel primo tempo i campani propositivi. Hadziosmanovic non concretizza una buona occasione. Il Bari in contropiede. Celiento sfiora il gol. Antenucci non inquadra la porta. Al 38’ la Casertana rimane in dieci. Espulso Konatè per doppia ammonizione. Al 44’ il Bari passa in vantaggio con Antenucci, tiro al volo su cross di Maita.