Al 20’ il Foggia passa in vantaggio con Rocca su rigore, dato per un fallo di Rossi su Galeotafiore. Gavazzi va vicino al raddoppio. Successo importante per il Foggia. E’ sesto in classifica con 18 punti. Nella quattordicesima giornata di andata i pugliesi giocheranno domenica 6 Dicembre alle 14 in casa contro il Palermo.

- Nella tredicesima giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia vince 1-0 a Viterbo. Nel primo tempo i laziali propositivi. Bensaja insidioso. Il Foggia in contropiede. D’Andrea sfiora il gol. La Viterbese aumenta i ritmi di gioco. Tounkara non concretizza una buona occasione. Nel secondo tempo la squadra di Marco Marchionni incisiva. Rocca centra il palo.