ROMA — In Italia oggi sono stati registrati 20.648 nuovi casi da Covid-19 su 176.934 tamponi effettuati, con un tasso di positività dell'11,7%. Calano i ricoveri in terapia intensiva (-9) e negli altri reparti Covid (-420). Il totale dei ricoveri attuali è di 32.879, nei reparti Covid, e di 3.753 in terapia intensiva. Sono 541 i morti. I guariti odierni sono 13.642.