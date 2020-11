Serie A, Calcio Femminile: la Pink Bari perde 2-0 a Bitetto con la Fiorentina

Daniela Sabatino si fa parare il tiro da Federica Di Fronzo della Pink Bari. Al 33’ Daniela Sabatino raddoppia con un pallonetto di destro. Nel secondo tempo la Pink Bari in contropiede. Desireè Chirillo non concretizza una buona occasione. Ludovica Silvioni non inquadra la porta. Netta sconfitta per le pugliesi. Sono penultime in classifica con 3 punti. Nella nona giornata di andata, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Pink Bari giocherà domenica 6 Dicembre a Bitetto contro il Sassuolo.

- Nell’ottava giornata di andata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 2-0 a Bitetto contro la Fiorentina. Nel primo tempo le toscane propositive. Marta Mascarello insidiosa. All’8’ la Fiorentina passa in vantaggio con Louise Quinn di testa. La squadra allenata da Antonio Cincotta aumenta i ritmi di gioco. Al 14’ sbaglia un rigore dato per un fallo di mano di Ludovica Silvioni.