Storia della roulette, dall'Antica Roma ai tempi moderni

La boule



Di origine francese, la boule fu un gioco del XVIII secolo che anticipò la roulette moderna per le regole di gioco. Sul piatto erano raffigurati due cerchi concentrici, ognuno con 18 buchi, numerati da 1 a 9, con il risultato che ogni numero era ripetuto 4 volte lungo tutta la circonferenza. In questo caso, il numero 5 prendeva il posto dello 0, cioè quando la pallina si fermava sul 5 era il banco a risultare vincitore. Non riuscì mai a diventare davvero popolare, a causa delle probabilità di vincita sbilanciate a favore del banco: infatti, per ogni rotazione c'era 1 possibilità su 8 che uscisse il 5 facendo perdere i giocatori.



Roulette, un gioco di fortuna



Come per altri molti giochi da casinò, nel corso del tempo, i giocatori cercarono di elaborare dei sistemi, ma nella maggior parte dei casi fallirono clamorosamente proprio perché la roulette rimane un gioco di fortuna e non di abilità.



Può succedere che uno stesso numero venga estratto più volte in poco tempo, ma si tratta di una pura casualità. Nonostante ciò, nel tempo sono state messe a punto diverse tecniche, come il cosiddetto “sistema di Martingale”. Secondo questo sistema, effettuando puntate sulle scommesse binarie (rosso-nero, pari-dispari ecc) si deve raddoppiare la posta dopo ogni uscita sfavorevole, fino a quando non si ottiene una vincita, per poi ritornare alla posta minima. Una tecnica matematicamente vantaggiosa ma molto pericolosa, perché mette il giocatore a rischio già dopo una breve serie negativa. Meglio affidarsi al proprio intuito.



Pur trattandosi di un gioco popolare già in epoca romana, la sua diffusione vide uno sviluppo importante soprattutto tra il '600 e il '700. Fu durante quel periodo che molti giochi cominciarono a essere classificati come “proibiti” finendo all'interno di circoli privati e. In seguito, ogni gioco venne registrato in dei registri appositi, che oggi ci forniscono la documentazione necessaria a capire che la roulette non fu “inventata” ma fu l'evoluzione di diversi giochi popolari più antichi.Nell’epoca moderna il suo maggior successo fu riscontrato negli Stati Uniti, dove ne venne leggermente modificato l’aspetto. Si è dunque passato dalla roulette francese a quella americana che presenta il doppio zero (00), una disposizione dei numeri totalmente differente e diverse regole. Se la roulette fosse composta solo da numeri da 1 a 36, i giocatori, puntando semplicemente sul rosso o sul nero, avrebbero le stesse probabilità di vittoria del banco. Per questo, la presenza dello zero (ed eventualmente del doppio zero) permette al banco di ottenere un(o del 5,4%) quando la pallina si ferma sulla casella verde.Oggi, molti siti di casinò online permettono di giocare alla roulette direttamente da PC e smartphone, con diverse varianti per intrattenere il giocatore. La più recente è la roulette live dove si ha la possibilità di giocare in tempo reale con altri giocatori, alla presenza di un dealer in carne e ossa collegato via webcam.