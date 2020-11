Tennis, ATP Finals: vincono Rublev e Nadal

Nella quinta giornata delle ATP Finals di tennis maschile a Londra il russo Andrej Rublev ha vinto 6-2 7-5 contro l’austriaco Dominic Thiem. Rublev molto bravo con gli smash il servizio e il dritto. Thiem poco preciso con la volèe e il rovescio. Decisivi in negativo per l’austriaco i doppi falli.

Terza sconfitta per Thiem negli ultimi tre confronti diretti col russo. Per Rublev prima partecipazione alle ATP Finals nella sua carriera di tennista. Lo spagnolo Rafa Nadal ha vinto in tre set, 6-4 4-6 6-2 contro il greco Stefanos Tsitsipas. Nadal ha fatto la differenza in positivo col rovescio lungo linea, le demivolèe e i pallonetti. Tsitsipas ha retto bene con la battuta ma non è bastato per superare lo spagnolo. Nadal molto valido con le palle corte. Sesto successo per lo spagnolo nei sette incontri disputati finora contro il greco.