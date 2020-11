Basket, Eurolega: l'Armani Milano perde 87-79 in casa con la Stella Rossa Belgrado

(credits: Olimpia Milano Fb) FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano perde 87-79 in casa contro i serbi della Stella Rossa Belgrado. Primo quarto, Rodriguez 7-4 per i lombardi. O’ Bryant, 13-11 Stella Rossa. Le Day, l’Armani si impone 23-18. Secondo quarto, Micov 25-20 per la squadra allenata da Ettore Messina. Hines, 33-31. Rochestie impatta per i serbi, 43-43. Walden, la Stella Rossa prevale 48-44. Terzo quarto, Loyd 60-54 per la squadra allenata da Sasa Obradovic.

Hall, la Stella Rossa trionfa 66-60. Quarto quarto, Walden 76-66 per i serbi. Davidovac, 76-71. Simonovic, 81-71. Roll tiene in corsa l’Armani, ma 83-77 Stella Rossa. Walden, i serbi vincono questo quarto e 87-79 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Milano. E’ dodicesimo in classifica con 6 punti. Migliori marcatori, nei lombardi Micov 13 punti. Nella Stella Rossa Belgrado Walden 15 punti. Nella decima giornata l’Armani Milano giocherà stasera alle 20,45 in casa contro i lituani dello Zalgiris Kaunas.