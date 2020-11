Tennis: l'argentino Alberto Mancini è il nuovo allenatore di Fabio Fognini

FRANCESCO LOIACONO - L’argentino Alberto Mancini è il nuovo allenatore del tennista ligure Fabio Fognini. Con Mancini collaborerà il preparatore atletico Alejandro Lacour. Mancini è subentrato al precedente allenatore Corrado Barazzutti. Mancini preparerà Fognini per gli impegni del 2021 dopo un 2020 non positivo, per le operazioni alle caviglie e il Covid 19. Mancini, ex tennista è famoso per aver vinto nel 1989 in finale a Montecarlo contro il tedesco Boris Becker e a Roma in finale con l’americano Andrè Agassi.

Nel 1989 Mancini fu numero 8 al mondo nella classifica ATP. Fognini ha iniziato da qualche giorno gli allenamenti con Mancini e ha ottime possibilità di migliorare nel prossimo anno la sua posizione nella classifica mondiale ATP, dove è diciassettesimo.