Tornano le dirette del Museo Ebraico di Lecce

LECCE - Ecco il programma degli eventi streaming del Museo Ebraico di Lecce:Percorsi di cultura ebraica: manoscritti ebraici in giro per il mondo nel corso dei secoliChiara Petrolini, Università di ViennaFabrizio Lelli, Direttore del Museo Ebraico di Lecce e docente di lingua e letteratura ebraica, Università del SalentoLa ceramica del ‘500-’600 nel SalentoFabrizio Ghio, membro del comitato scientifico del Museo Ebraico di Lecce e architetto.Riccardo Viganò, ricercatore e storico delle produzioni ceramiche di Terra d’Otranto.Il pellegrinaggio a Leuca, tra storia e mitoEnrico Capone, editore, introduce Marco Imperiale, archeologo medievista, Università del Salento.A seguire, presentazione del libro La via leucadense dei pellegrini di Ezio Sarcinella, edito da Capone Editore.I campi profughi del SalentoFabrizio Lelli, Direttore del Museo Ebraico di Lecce e docente di Lingua e Letteratura Ebraica, Università del Salento.