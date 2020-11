Trasporti, Gatta: "Pullman strapieni in Capitanata... Durante la pandemia!"

FOGGIA - “In piena pandemia, la situazione del trasporto pubblico locale in Capitanata rischia di essere una bomba ad orologeria: pullman sempre più pieni in barba ad ogni norma anti-Covid 19. Le denunce degli utenti sono ormai quotidiane: il rischio di contagio è elevatissimo. Per di più, sabato scorso si è rotto il bus che da Monte Sant’Angelo porta a Manfredonia e non è stato ancora sostituito. Così, i cittadini sono costretti a prendere il pullman che porta a Foggia per raggiungere i Comuni della provincia ed è facile intuire in che condizioni di viaggio ciò avvenga. Nelle more della composizione della Giunta regionale, chiedo l’intervento del presidente Emiliano per tutelare la salute dei cittadini della Capitanata, potenziando il numero di corse che si era rivelato già inidoneo a garantire la sicurezza dell’utenza”. Cosaì in una nota il consigliere regionale di Forza Italia,