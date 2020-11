Valerio Scanu annuncia il nuovo progetto di Natale

Dal 2012 ogni anno Valerio Scanu ha portato sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma un grande concerto-evento nel mese di dicembre. A seguito delle misure adottate per l’emergenza che il Paese sta attraversando l’artista ha comunque pensato per il Natale 2020 ad un progetto molto speciale – l’album e il film che ne racconta il viaggio - con la collaborazione straordinaria di due grandi personaggi del mondo dello spettacolo.

L’album e il dvd raccolgono alcune delle più belle canzoni natalizie di fama internazionale, reinterpretate in una versione originale e raffinata, a cui aggiunge appunto il singolo inedito “L’aria del Natale”, che s’impreziosisce della partecipazione del coro di voci bianche del Laboratorio Musicale di Badesi.

«E sarà Natale, con tutti i suoi colori». Questa è la promessa che in questo complesso 2020, Valerio Scanu fa ad ogni persona che desidera ritrovare il proprio Natale!

Canto di Natale, da cui è estratto un lungometraggio cinematografico e un album musicale, è un concept che va ben oltre il classico disco di cover natalizie. «Il mio desiderio – racconta l’artista - era quello di dare a questo lavoro un significato, un’essenza da poter raccogliere per riflettere su valori di cui il mondo ora più che mai ha molto bisogno. Per realizzare questo lavoro ho chiesto la collaborazione del mio amico Giorgio Onorato Aquilani e del suo Regno di Babbo Natale, ad oggi, per me, le massime autorità del settore».

L’intero progetto è stato concepito come un percorso a tappe, in cui il personaggio principale (Valerio Scanu) è un ragazzo che, stufo dei folli ritmi che la vita impone, decide di scappare e si ritrova, come per magia, all’interno del Regno di Babbo Natale, dove Lo Spirito del Natale (Remo Girone) lo guida, donando preziosi spunti di riflessione e messaggi di saggezza. Incuriosito da un’Elfetta Ballerina, un pò come Alice con il Bianconiglio, il protagonista s’incammina sulla strada che lo porterà a tu per tu con la sua coscienza, che vestita da Schiaccianoci, si esibisce ad ogni tappa, nelle più belle canzoni di Natale da Silent Night, White Christmas a Jingle Bells e brani ricercati come Winter Wonderland, Sleigh Ride, I’ll Be Home For Christmas.

Il progetto vede la partecipazione straordinaria di Remo Girone che interpreta lo Spirito del Natale e di Massimo Lopez, cui Valerio ha affidato il ruolo di Narratore.

«L’aria del Natale è stato commissionato a un autore, che è un amico... Gabriele Oggiano... “Gabry io voglio un inedito Natalizio che abbia il sapore di Natale...” - gli dissi - ”anche se magari la campanella è scontata nell’arrangiamento, la voglio... voglio un brano che possa essere un inno alla vita nonostante i giorni difficili che tutti noi stiamo affrontando... secondo me tu puoi farmi una roba pazzesca... prova...”. Dopo un giorno e mezzo mi arrivò una bozza e capii subito che era la strada giusta... quando ti arriva il brivido è la strada giusta».

Questa la tracklist di “Canto di Natale”: “Silent Night”, “White Christmas”, “Let it Snow”, “Winter Wonderland”, “Santa Claus is Coming To Town”, “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “I'll Be Home For Christmas”, “Jingle Bells” feat. Irene Calvia, “It's Beginning to Look a Lot Like Christmas”, “Sleigh Ride”, “Rudolph The Red Nose Reindeer”, “L’Aria del Natale”.

Canto di Natale contiene 12 brani e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, video on demand dal 27 novembre e negli store fisici in versione CD DVD dal 4 dicembre.