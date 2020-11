'VersoPoliba 2023': Politecnico, il rapporto con il territorio, il confronto con le istituzioni

L’incontro, rivolto ai portatori d’interesse, pubblici e privati, verso la comunità scientifica del Poliba, sarà focalizzato sul confronto con le istituzioni e raccoglierà contributi e suggerimenti utili alla definizione delle strategie del Politecnico, per i prossimi anni. Temi specifici di discussione saranno: sedi del Politecnico nel territorio, i laboratori pubblici-privati; l'evoluzione degli spazi della didattica e della ricerca; welfare e inclusione; le politiche di internazionalizzazione in relazione con il territorio; la sostenibilità; il ruolo della Scuola di Architettura nei rapporti con il territorio; il sistema bibliotecario di Ateneo. Hanno confermato la partecipazione il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Moderatore, Giancarlo Fiume, caporedattore, TGR Puglia Rai. E’ possibile dare il proprio contributo inviandolo via mail, a versopoliba2023@poliba.it o utilizzando la chat disponibile nel corso dell’evento.



BARI – L’ottava e penultima tappa d’ascolto, la seconda aperta al territorio, dell’inedita iniziativa “VersoPoliba 2023”, ovvero idee interne ed esterne per il nuovo Piano Strategico 2021-2023 del Politecnico di Bari è in programma domani, martedì, 1 dicembre, ore 17.00, sulla piattaforma Teams e in contemporanea, in diretta, sulla pagina ufficiale Facebook del Poliba (@PolibaOfficial).Il percorso d’ascolto in nove tappe, cominciato lo scorso 12 novembre (si concluderà il 3 dicembre), contribuirà infatti, alla redazione della nuova carta d’identità del Poliba che dal 2021 sarà valida sino al 2023. Alla base ispiratrice del nuovo piano le idee, le proposte, il confronto su temi attuali quali “Qualità”, “Benessere” e “Sviluppo”.All’ascolto pubblico sulla “Qualità – un Politecnico di qualità”, (26 novembre) e ai temi presentati quali: la transizione digitale ed energetica; le aree di sviluppo della didattica, la formazione continua le attività di placement nel rapporto con il territorio; il potenziamento del trasferimento tecnologico seguirà domani, 1 dicembre, quello dedicato al “Benessere – sviluppo del territorio”.