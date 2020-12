7 dicembre '80, il Taranto annienta il Milan per 3-0

- Taranto, domenica 7 dicembre 1980. All'Erasmo Iacovone arriva il Milan per la tredicesima giornata del Campionato di Serie B 1980-81. I rossoneri, retrocessi dalla Serie A per gli effetti del calcioscommesse, disponendo di un organico lussuoso per la cadetteria, restano i favoriti per il pronostico. Ma in campo è tutt'altra storia con il Taranto che va in vantaggio al 44' con Mutti.Al rientro dagli spogliatoi, si attende un Milan reattivo. E, invece, sarà ancora il Taranto a fare la partita, sostenuto dalla sua numerosa e calorosa tifoseria. Essa si rivelerà decisiva per il 2-0 siglato da Cassano all'81 e per il definitivo 3-0 che vedrà Mutti all'85' dover andare nuovamente in goal. Questa vittoria del Taranto sul Milan resta, a 40 anni di distanza, una delle pagine più importanti nella storia del calcio tarantino e pugliese.