Giunta regionale, seduta conclusa

Con la stessa delibera l’Esecutivo ha inoltre deciso che le risorse a disposizione saranno trasferite alle ARCA, che provvederanno all’individuazione dei soggetti beneficiari con l’ausilio delle “Commissione Fondo Straordinario”, istituita nell’ambito del Protocollo di Intesa tra ARCA e Sindacati degli inquilini ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 111/2020.

BARI - La Giunta regionale ha deciso di alle Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare l’utilizzo delle risorse del “Fondo straordinario emergenza COVID-19 per canoni e servizi ERP”, istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 632 del 30 aprile 2020, oltre che per i beneficiari, anche in favore di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizione di disagio economico dovuto al protrarsi degli effetti della situazione emergenziale da COVID-19, con conseguente difficoltà nel pagamento dei canoni e servizi erogati dall’Ente, con riferimento anche a morosità pregresse.