Bari discute della statua di San Nicola

Il sindaco di Bari,, ha voluto chiarire tramite il suo profilo facebook l'annoso dibattito sulla presunta statua di San Nicola che potrebbe sorgere sul lungomare di Bari: "Se volete possiamo parlarne sui social, possiamo fare petizioni, istituire comitati pro e contro, persino indire manifestazioni di piazza. Però vorrei far notare a tutti che questo fantomatico progetto di una mega-statua di San Nicola sul Lungomare di Bari, semplicemente, non esiste. L’amministrazione non ha ricevuto alcuna proposta di questo tipo. Ad oggi, per quanto a mia conoscenza, esiste un gruppo di persone che ha avuto un'idea. Insomma è un po' come parlare degli alieni o degli unicorni. Dunque, vi prego, se vogliamo farlo, discutiamone pure, ma almeno non litighiamo. È Natale".D'opinione differente è l', in possesso di 500 firme dei baresi per la realizzazione del grande omaggio al vescovo di Myra, e che fa parte del comitato organizzatore per la creazione della grande statua, in cui siedono tra gli altri il direttore del Demanio e il presidente dell'Autorità Portuale. Per evidenziare la volontà dei baresi, l'Associazione ha preparato la lista dei firmatari da presentare al Sindaco Decaro.