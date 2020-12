Basket, Eurolega: l'Armani Milano perde 91-87 in casa col Cska Mosca

(Via Olimpia Milano Fb)

Nella diciassettesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano perde 91-87 dopo un tempo supplementare in casa contro i russi del Cska Mosca. Primo quarto, Milutinov 4-0 per i russi. Shengella, 8-5. Hilliard, 12-9. Hackett, 17-13. Leday per i lombardi, questo quarto termina in parità, 17-17. Secondo quarto, Hines 21-19 Armani. Strelnieks, 26-21 Cska. Milutinov, 28-23. Voigtmann, 31-25. James, 36-27. Hilliard, 39-31. I russi prevalgono 39-33. Terzo quarto, Shengella 41-37 Cska Mosca. James, 45-39.

Voigtmann, 48-42. Punter impatta per l’Armani, 48-48. James, 53-48 per i russi. Voigtmann, 56-55. James, i russi trionfano 59-58. Quarto quarto, di nuovo Voigtmann, 64-60 Cska Mosca. Rodriguez, 67-66 Armani. Brooks, 69-68. Hackett, 72-69 Mosca. Delaney tiene in gara Milano, ma 72-71 Cska. Milutinov, 74-71 Mosca. James, 76-73. Milutinov, 78-75. Hines impatta per i lombardi, questo quarto termina in parità 80-80, necessario il tempo supplementare. Nell’extra time Kurbanov 84-82 per i russi. Hackett, 87-82.

Ancora Hackett, 90-84. I russi vincono questo tempo supplementare e 91-87 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Armani Milano. E’ ottavo in classifica con 18 punti. Migliori marcatori, nei lombardi Leday 21 punti e Punter 17. Nel Cska Mosca James 20 punti e Hackett 19. Nella diciottesima giornata l’Armani Milano giocherà venerdì 8 Gennaio 2021 alle 21 fuori casa contro gli spagnoli del Real Madrid.