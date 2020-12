Nella giornata in cui Mario Balotelli debutta con un gol nel Monza cambia la capolista in Serie B. La Salernitana perde 3-0 a Monza ed è raggiunta al primo posto a 31 punti dall’ Empoli che pareggia 1-1 in rimonta in casa con l’Ascoli.

Per i campani è la seconda sconfitta dopo quella per 3-1 a Brescia nell’undicesima giornata di andata. Il Monza si porta a -2 dalla Salernitana e dall’Empoli. La Spal perde 3-2 in casa con il Brescia e non riesce ad avvicinarsi ai campani e ai toscani.