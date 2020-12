Basket: San Severo perde 89-59 in casa con lo Scafati

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata di andata di A/2 di basket maschile San Severo perde 89-59 in casa contro Scafati. Primo quarto, Benvenuti 5-2 per i campani. Thomas, 16-4. Rossato, Scafati prevale 23-6. Secondo quarto, Musso 34-13 per i campani. Benvenuti, 43-17. Rossato, Scafati si impone di nuovo 47-26. Terzo quarto, Thomas 57-26 per i campani. Rossato, Scafati trionfa 70-39.

Quarto quarto, Thomas 77-45 per i campani. Rossato, Scafati vince questo quarto e 89-59 tutta la partita. Netta sconfitta per San Severo. E’ penultimo in classifica con 2 punti. Migliori marcatori, nei pugliesi Ogide 19 punti e Buffo 13. Nei campani Rossato 20 punti e Benvenuti 14. Nella quinta giornata di andata San Severo giocherà domenica 13 Dicembre alle 18 fuori casa contro Cento.