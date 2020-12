Calcio, Serie B: il Brescia esonera il tecnico Diego Lopez

FRANCESCO LOIACONO - In Serie B il Brescia esonera il tecnico uruguaiano Diego Lopez. Il presidente della società lombarda Massimo Cellino decide di cambiare allenatore, dopo la sconfitta 2-1 fuori casa contro la Reggina nella decima giornata di andata. Al suo posto arriva a Brescia Davide Dionigi. Per Lopez decisivi in negativo i soli 8 punti ottenuti in nove partite giocate.

Nella scorsa stagione Dionigi in B, allenò e salvò l’Ascoli. Per motivi burocratici nel recupero della quinta giornata di andata che il Brescia gioca oggi alle 15 a Cremona, sulla panchina del Brescia va Daniele Gastaldello. Il preparatore atletico è Marco Barbieri. Il preparatore dei portieri Alessandro Vitrani. Dionigi debutta nell’undicesima giornata di andata sabato 12 Dicembre, nella partita che il Brescia gioca alle 14 in casa contro la solitaria capolista Salernitana.