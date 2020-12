Baz canta "Il regalo che vuoi" a sostegno dei progetti di Save the Children per i bambini in difficoltà

MILANO - E' uscito il nuovo brano e video natalizio "Il regalo che vuoi" a firma di Marco "BAZ" Bazzoni, una canzone energica ed ironica, ma soprattutto solidale: l'intero ricavato sarà devoluto a Save the Children e si trasformerà in un regalo per il futuro di tanti bambini in difficoltà.

Dopo il successo di "Natale Reggaeton" e "Portami a Bailar", RDS 100% Grandi Successi replica il progetto musicale e benefico, legato ad una raccolta fondi nazionale e lancia il nuovo tormentone natalizio "Il regalo che vuoi", prodotto e interpretato da Marco Bazzoni - in arte Baz - con la RDS Christmas Band.

Baz, divenuto celebre per i suoi personaggi di "BAZ il lettore multimediale" ed il cantante autoriferito "Gianni Cyano", oggi conduce "Tutti pazzi per RDS" insieme a Rossella Brescia e Ciccio Valenti.

"Aiutare attraverso la musica persone e soprattutto bambini che soffrono è un grande privilegio - spiega Baz - soprattutto in questo difficile periodo storico. Nel mio piccolo spero di regalare un po’ di speranza a più bambini possibili per questo Natale 2020".

In questo momento particolare, musica, ironia e spensieratezza sono più che mai necessari, ma lo è anche l’impegno sociale. "Il regalo che vuoi" è un progetto che si pone come obiettivo l'adempimento di entrambi gli scopi: regalare un sorriso e dare un aiuto concreto a tanti bambini in difficoltà nel nostro Paese. L'intero ricavato dalla vendita del brano andrà a supporto della campagna natalizia "Regali Solidali" di Save the Children e si trasformerà in un regalo per il futuro di tanti bambini in difficoltà che si integra al più ampio progetto "Riscriviamo il Futuro".

Save the Children è un'Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e garantire loro un futuro migliore: offrire educazione, opportunità e speranza a 100.000 bambini che vivono nei contesti più svantaggiati in tutta Italia e la cui situazione è oggi ancora più drammatica a causa del Coronavirus. L'intervento dell'Organizzazione, destinato a bambini dagli 0 ai 17 anni in circa 30 aree territoriali in Italia, mira a fornire, beni di prima necessità, materiali per la didattica e supporto allo studio.

Contribuire al progetto è semplice: basterà scaricare il brano a partire da 99 centesimi sui maggiori store musicali presenti on-line – come iTunes e Amazon Music - ed il ricavato sarà interamente devoluto a Save the Children per progetti a sostegno dei bambini e delle loro famiglie, che nel nostro paese stanno subendo gli effetti della crisi-socioeconomica seguita alla pandemia.