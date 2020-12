Libri, l’ode di Erasmo da Rotterdam sulla capanna di Gesù Bambino

di PIERO LADISA – Mancano oramai poche settimane all’inizio delle festività natalizie e per l’occasione la casa editrice Interlinea ha pubblicato La capanna natale del bambino Gesù, opera scritta da Erasmo da Rotterdam curata da Carlo Carena (pp.40, 2020, € 10).





Questa ode, concepita in gioventù dal teologo olandese vissuto tra XV e XVI secolo, racconta l’evento più importante nella storia cristiana: la nascita di Cristo. Erasmo decanta, attraverso la sua ars poetica, quel mirabile prodigio che portò il Verbo a farsi carne e a porre la sua dimora tra di noi.





Ad accompagnare il lettore nell’analisi di questo componimento è il professor Carena che, dopo una preziosa e dettagliata introduzione al brano, permette finalmente di apprezzarla in italiano con a fianco la versione originale scritta in latino. Interlinea ha pubblicato questo libricino in tiratura limitata (333 copie), impreziosito all'interno da incisioni d’epoca.