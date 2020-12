Brusaferro: "Rt sotto 1 tranne che in Molise e in Veneto"

ROMA — Secondo il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, l’epidemia da Covid-19 in Italia è in una “fase decrescente ma rallentata. L’indice Rt è sotto 1 in tutte le regioni tranne in Molise e Veneto”. E come aggiunge il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza spiega che “dopo una diminuzione della Rt ora abbiamo una sorta alla stabilizzazione, la riduzione è davvero lieve con un lieve incremento dell’Rt che è ora a 0.9. Alcune regioni come Lazio e Lombardia hanno un Rt instabile mentre il Veneto ha un numero di nuovi casi che sembra di nuovo elevato”.