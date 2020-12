Capua: "Piano vaccini non sarà semplice"

ROMA - Il piano vaccinale per il Covid-19 "non sarà così semplice da realizzare, in nessun Paese. L'immunità di gregge - si mira almeno al 75% della popolazione - sarà un processo graduale e con molte incognite. Probabilmente la somministrazione del vaccino occuperà tutto il 2021". Lo ha affermato la virologa Ilaria Capua in un'intervista al Corriere della Sera. "I vaccini sono sicuri - sottolinea - Oggi la trasparenza è un valore e le aziende lo sanno. Va spiegato bene e con pazienza alle persone che sono spaventate da tutto".