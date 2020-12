Crisanti: "Se Natale occasione di assembramenti ricominciamo a gennaio e febbraio"

PADOVA - "È chiaro che, se le feste di Natale e Capodanno si trasformano in un'occasione di assembramenti come durante l'estate, ricominciamo a gennaio e febbraio: è inevitabile". A dichiararlo a Sky Tg24 il virologo, direttore del Laboratorio di Microbiologia dell'università di Padova. "Più abbiamo socialità - ha continuato- e più diamo occasione al virus di trasmettersi. C'è da bilanciare l'aspetto economico e di qualità della vita col fatto che questo si associa a maggiori ricoveri e morti. Da quello che è trapelato mi sembra che le misure del Governo sono orientate al buonsenso. Si cerca di fare in modo che queste feste di Natale siano un'occasione per consolidare i risultati ottenuti".