(credits: Juventus via Fb)

- Una grande prestazione della Juventus al Camp Nou ha permesso ai bianconeri di qualificarsi agli ottavi di finale da primi del girone, battendo il Barcellona per 3 a 0. Gli uomini di Pirlo hanno giocato una partita ordinata e compatta andando in vantaggio su calcio di rigore, conquistato e trasformato da Cristiano Ronaldo al 13’.McKennie ha firmato il raddoppio al 20’. Un cross preciso di Cuadrado ha pescato in area il giocatore statunitense, abile nel battere Ter Stegen in acrobazia.Nella ripresa, ancora Ronaldo ha messo a segno il gol che vale il primo posto nel girone. Al 52’ un tocco di mano in area di Lenglet ha permesso nuovamente al giocatore portoghese di battere l’estremo difensore avversario dagli undici metri.