Psg e Basaksehir si stringono a Webo

Un grave atto di razzismo è avvenuto al 15' nella partita di Champions League tra Psg e Basaksehir da parte del quarto uomo rumeno Coltescu, reo di aver dato del 'nero' a Webo, assistente tecnico del club turco, per indicarlo all'arbitro di gara che voleva espellerlo per proteste. A difesa di Webo sono intervenuti anche Neymar e Mbappè, che hanno chiesto spiegazioni all'arbitro Hategan che, opo minuti di mediazione per la ripresa del match,è costretto ad accompagnare i giocatori e staff negli spogliatoi. Il match si continuerà a giocare domani.