'Christmas' è il nuovo ep di Antonino

MILANO - È disponibile in digitale “Christmas” (distribuito da Sony Music), il nuovo EP di Natale di ANTONINO (https://SMI.lnk.to/Antonino)! Sono in radio i primi due brani estratti da “Christmas”: “O HOLY NIGHT” e “HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS con EMMA”.

La magica e intensa voce di Antonino torna con “Christmas”, una nuova emozionante sfida per l’artista che fonde il suo stile tipicamente soul e R&B con la tradizione sonora del natale, andando così a realizzare uno dei suoi tanti desideri musicali: comporre un album natalizio.

«Ho sempre desiderato fare un album natalizio – dichiara Antonino – Chi mi conosce lo sa bene, il mio natale è sempre stato tra il soul e il blues passando dal gospel e l’acustico. Da “Stevie Wonder” a “Bing Crosby” da “Mariah Carey” a “Otis Redding” passando dalle “The Ronettes”, questi sono gli interpreti che hanno sicuramente influenzato il mio amore per i classici natalizi e mi hanno ispirato nella ricerca di un mood personale».

Questa la tracklist di “Christmas”: “O Holy Night”, “Christmas (Baby Please Come Home)”, “Have Yourself a Merry Little Christmas con EMMA”, “All I Want for Christmas is You”, “Let it Snow! Leti t Snow! Leti t Snow!”, “I Saw Mommy Kissing Santa Claus” e “White Christmas”.

Canzone di apertura dell’EP, “O Holy Night” è stata per l’occasione rivisitata da Antonino in una toccante versione che rende ancora più speciale la sua voce unica. È online anche il videoclip del brano, girato da Antonio Giampaolo per Maestro Production con la regia di Lorenzo Catapano presso il Teatro Comunale di Cagli (PU) e visibile al seguente link: https://youtu.be/Mj88E3Gm-Ac.

«“O Holy Night” è un brano che rappresenta in pieno lo spirito di rinascita della notte di natale – afferma Antonino – Un duetto fra me e gli archi che incalza e raggiunge la massima emozione con l’arrivo di un coro di voci bianche. Tra tutte le ballad natalizie è sicuramente quella in cui riesco ad esprimere il mio amore per il soul e il gospel».

Il secondo brano estratto dall’EP è “Have yourself a Merry Little Christmas”, evergreen rivisitato da molti grandi artisti, che Antonino reinterpreta insieme a una delle voci più inconfondibili del panorama musicale italiano: EMMA. Le voci dei due artisti, oltre che amici, rendono un perfetto omaggio ad uno dei più intramontabili classici natalizi.

Antonino racconta così a collaborazione con EMMA: «E poi succede che una voce amica mi dice “Anto quest’anno voglio stare sotto l’albero con te, facciamoci questo regalo che ce lo meritiamo”. Grazie Emma per avermi concesso di condividere un altro pezzo di vita insieme a te, un momento così bello che metterò tra i ricordi di tutti quelli che già abbiamo. Sei preziosa».

Antonino sarà tra gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma in occasione della 28ª edizione del “Concerto di Natale in Vaticano, in onda in prima serata il 24 dicembre su Canale 5.