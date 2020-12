(via Giuseppe Conte Fb)

ROMA - In vista del "Vaccine Day", il premier Giuseppe Conte ha inviato un messaggio su Twitter: "Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irradia in Italia e in Europa. Grazie al ministro @robersperanza , alla struttura commissariale di Arcuri, alle forze armate e a tutti gli operatori sanitari".