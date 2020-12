Coronavirus, in Italia 19.903 nuovi casi e 649 morti

Sono 28.066 le persone ricoverate con sintomi (-496 da ieri), 3.199 quelle in terapia intensiva (-66), 1.076.891 i guariti (+24.728) e 684.848 gli attualmente positivi (-5.475). Per quanto riguarda le regioni più contagiate, si registrano 5.098 nuovi casi in Veneto, 2.736 in Lombardia e 1.807 in Emilia Romagna.



Brusaferro (Iss) si è appellato alla responsabilità individuale per evitare un'impennata dei contagi dopo le feste: "A Natale evitare incontri anche con i congiunti". Nel Governo prevale, per ora, la linea dura sulla mobilità

ROMA — Sono 19.903 (ieri 18.727) i nuovi casi di Coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 196.439 tamponi (ieri 190.416). In calo il numero dei decessi con 649 morti (ieri 761) che portano il totale delle vittime a 64.036 da inizio emergenza.