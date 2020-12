Coronavirus: oggi in Italia 19.350 nuovi casi e 785 decessi

ROMA - In Italia si sono registrati oggi 19.350 test positivi, in aumento rispetto a ieri ma con numero superiore di tamponi (180 mila), con una percentuale ancora superiore, anche se di poco, del 10%. "Rispetto a una o due settimane fa ci sono miglioramenti, ma non è una situazione di tranquillità, tutt'altro", ha commentato Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute. E Brusaferro (Iss): "Abbiamo ancora incidenza elevata". Si alza il numero dei 785 decessi (ieri 672). Rezza entra anche nel merito delle regioni, sottolineando il calo di casi in Lombardia e Piemonte, mentre restano ancora abbastanza elevati i numeri in Sicilia e Puglia. "Quando si prendono misure restrittive vediamo che le cifre del virus tendono a scendere", ha concluso.