Covid, M5S: "In Puglia situazione critica, Emiliano non perda altro tempo"

ROMA – “Oggi ho partecipato all’incontro online organizzato da ‘Una tante squadre per la vita’ che riunisce gli esponenti di diverse associazioni no profit, nato per stimolare l’intervento della Regione e dei sindaci nel contrasto al covid 19. La situazione del territorio della Murgia infatti è molto critica, gli ospedali sono in sofferenza e gli operatori sanitari lamentano l’abbandono da parte delle istituzioni. Nonostante il Governo abbia investito molti soldi e fornito risorse alle Regioni per assicurare la corretta gestione di tutti i servizi in questo delicato momento, infatti, i ritardi e le inefficienze della Regione Puglia sono sotto gli occhi di tutti”. Così, deputata pugliese del MoVimento 5 Stelle, a margine del suo intervento durante l’incontro su piattaforma web zoom con i rappresentanti istituzionali del territorio.“Io stessa nei mesi scorsi – prosegue Masi - avevo tentato di sollecitare il Direttore dell'ASL Bari, il dottor Sanguedolce, e ho provato a contattare invano il nuovo assessore regionale Lopalco per capire come si stessero muovendo. Uno dei capitoli più drammatici è quello relativo all’assistenza domiciliare, scarsa nel territorio: si continua ad assistere agli assalti ai pronti soccorsi e si creano situazioni drammatiche di persone che muoiono in casa”.“Serviva prepararsi per tempo a questa seconda ondata ma sembra che la sanità regionale non abbia fatto grandi passi in avanti. Intanto la Procura ha aperto un fascicolo per indagare su alcuni aspetti del sistema sanitario pugliese. Ma non si può perdere altro tempo: la regione in particolare deve adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari a contenere i contagi della pandemia recuperando le mancanze che si sono palesate”, conclude la deputata pentastellata Angela Masi.