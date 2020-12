(credits: Atp Indian Wells)

Il torneo di tennis maschile di Indian Wells è stato annullato per il Covid 19. Si doveva svolgere dall’8 al 14 Marzo 2021. Questo accadrà per il rigido protocollo sanitario imposto dal governo della California e le notevoli restrizioni previste per l’emergenza Coronavirus, che rendono impossibile l’organizzazione e la disputa di questo evento.

Indian Wells non si potrà giocare per il secondo anno consecutivo. Il torneo, che ogni anno è in programma negli Stati Uniti d’America, non si è potuto disputare nemmeno a Marzo 2020 per la pandemia. Dall’8 al 14 Marzo 2021 si giocherà il torneo di Marsiglia in Francia. Dopo il 14 Marzo si dovrebbero disputare i tornei di Rotterdam in Olanda, Acapulco in Messico e Dubai negli Emirati Arabi.