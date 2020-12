(credits: Mercedes via Fb)

Valtteri Bottas ha conquistato la pole position nel GP di Sakhir. Prima fila in carriera per George Russell, chiamato dalla Mercedes a sostituire Lewis Hamilton positivo al Covid. Grande prestazione per Leclerc che porta la Ferrari al quarto posto. Eliminata in Q2 la Rossa di Vettel. Domani la gara scatterà alle 18:10 (ora italiana).