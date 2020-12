A Mick Schumacher è bastato il 18° posto ottenuto a Sakhir in gara-2 per conquistare il titolo di in Formula 2. Il tedeschino figlio d'arte è stato condizionato dall'usura repentina delle gomme che lo ha costretto alla sosta ai box. Fuori dalla zona punti anche il diretto avversario al titolo Callum Ilott. Il prossimo anno Schumi jr approderà in Formula Uno alla guida della Haas.





Immagine di copertina: credits Formula 2