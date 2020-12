Fratelli d’Italia: "Distribuzione vaccini anticovid, Puglia penalizzata nel silenzio assordante di Emiliano e Lopalco"

BARI - "L'assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco sul suo profilo Facebook - suo canale comunicativo privilegiato - ha annunciato 'l’arrivo della Befana', la distribuzione delle prime dosi del vaccino anti Covid della Pfizer. Ha omesso di dire che, del totale di 1 milione 833.975 previsto per l'intero territorio nazionale dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri per la primissima fase - destinato agli operatori sanitari e sociosanitari, al personale operante nei presidi ospedalieri pubblici e privati, agli ospiti ed al personale delle residenze per anziani-, in caso dell'auspicato via libera da parte dell'EMA prima, nella seduta del prossimo 21 dicembre, e dell'AIFA poi, le dosi assegnate alla Puglia sono 94.526". Così in una nota congiunta i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia (Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini, Francesco Ventola e il capogruppo Ignazio Zullo)."Quelle previste per una regione con popolazione inferiore, come la Toscana - proseguono -, sono 116.240. Per l'Emilia Romagna, dalla popolazione appena superiore, sono 183.138. È la fotografia dell'attuale sanità pugliese, di un gap sempre più marcato in un comparto in caduta libera. Una fotografia che dovrebbe indurre l'assessore Lopalco a dedicarsi meno alle ospitate televisive e ai social, e più alle emergenze e criticità legate al personale e alle strutture, e il presidente Michele Emiliano a un'interlocuzione più autorevole ed efficace nelle sedi istituzionali preposte, per preservare almeno nei prossimi mesi i pugliesi - già gravati da una politica di contrasto alla pandemia gravemente deficitaria e inefficace - da una distribuzione iniqua. Con risposte finalmente all'altezza delle aspettative e della drammatica emergenza", conclude la nota dei consiglieri di FdI.