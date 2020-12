Giunta Puglia, terminata seduta straordinaria

BARI - La Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Puglia, per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria, affidandone la sottoscrizione al Presidente della Regione .( Ne riferiamo a parte).Discarica in località ‘C.da Autigno’ (Brindisi). La Giunta regionale ha destinato la somma di € 650.000,00 al sito di discarica in località c.da Autigno, a Brindisi, per le attività emergenziali/ambientali occorrenti alla conclusione/avanzamento degli interventi di Messa in Sicurezza.L’Esecutivo ha stabilito che le predette risorse siano trasferite all’Agenzia della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, con vincolo di destinazione.La Giunta regionale ha nominato quale Direttore generale dell’agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL, il dott. Massimo Cassano attualmente Commissario dello stesso organismo.